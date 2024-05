video suggerito

Maestra ha un malore a scuola e viene rianimata da una collega: trasferita in ospedale Una maestra ha avuto un malore in una scuola di Romano di Lombardia (Bergamo): una collega è riuscita a rianimarla praticandole un messaggio cardiaco. Adesso è ricoverata in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella mattinata di oggi, venerdì 17 maggio, una maestra ha avuto un malore in una scuola di Romano di Lombardia, comune che si trova in provincia di Bergamo. La donna è stata trasferita in ospedale dove si trova ricoverata in gravi condizioni di salute.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, il malore si è registrato nella scuola primaria del plesso Stadio dell'istituto comprensivo Rubini che si trova in via 25 aprile. Intorno alle 8 una donna di 57 anni ha detto di non sentirsi bene e si è accasciata a terra. È stato subito lanciato l'allarme.

Una collega, seguendo le istruzioni che le venivano date dall'operatore del 112 al telefono, è riuscita a rianimarla praticandole un massaggio cardiaco. Nel frattempo la centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici a bordo di un'automedica, un'autoinfermierizzata e un'ambulanza.

Gli operatori sanitari del 118, utilizzando il defibrillatore, hanno proseguito le manovre di rianimazione e hanno trasferito la donna all'ospedale di Treviglio in codice rosso. L'insegnante è stata successivamente portata all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per essere sottoposta a un'operazione al cuore. L'intervento tempestivo della collega, come le hanno spiegato i soccorritori del 118, sarebbe stato determinante. Le condizioni della 57enne, nel frattempo, restano gravi.