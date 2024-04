video suggerito

Rimane schiacciato con l’auto tra due camion sull’autostrada A1 a Milano: gravissimo un 50enne Un uomo è rimasto schiacciato con la sua auto tra due tir in mattinata sulla A1 di Milano, in direzione Bologna. Il 50enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza con l’elisoccorso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Matilde Peretto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto dei Vigli del Fuoco

Grave incidente stradale sulla A1 in direzione Bologna nella mattinata di oggi, 23 aprile. Coinvolti un automobile e due tir. Il guidatore della vettura, un uomo italiano di 50 anni, è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza. È stato necessario l'utilizzo dell'elisoccorso.

Foto dei vigili del Fuoco

L'incidente, che ha coinvolto una macchina e due tir è avvenuto sul tratto di strada tra San Giuliano e San Donato Milanese. La macchina guidata dall'uomo è stata prima tamponata da un autoarticolato e poi è andata a sbattere contro un secondo camion, rimanendo inevitabilmente schiacciata.

Foto dei Vigili del Fuoco

Il conducente è stato estratto dalla vettura dal personale del Distaccamento di piazzale Cuoco e traportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale grazie all'elisoccorso del 118. Presenti sul luogo anche i Vigili del Fuoco di Milano. Non si conoscono ancora le cause dell'incidente sul quale indaga la Polizia stradale.

Foto dei Vigili del Fuoco