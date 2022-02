Gare clandestine a folle velocità e in contromano sulla A1: quattro denunce Quattro ragazzi sono stati denunciati per essere stati protagonisti di una gara clandestina lungo l’autostrada A1 e sulle strade provinciali di Lodi: le auto si sarebbero spinte fino a 200 chilometri orari percorrendo tratti in contromano.

A cura di Giorgia Venturini

Quattro ragazzi di 20 anni si sono resi protagonisti di gare clandestine a folle velocità lungo l'autostrada A1 e sulle strade provinciali di Lodi, al confine con la provincia di Milano. Dalle prima informazioni, le auto si sarebbero spinte fino a 200 chilometri orari percorrendo tratti in contromano e azzardando sorpassi folli. E ancora: le gare clandestine avvenivano a bordo di macchine Ford o Fiat truccate o modificate, come riporta anche Milano Today. Ora per i quattro è scattata una denuncia.

I ragazzi hanno pubblicato i video sui social

La polizia stradale di Lodi è riuscita a risalire agli automobilisti grazie a dei video che i quattro denunciati hanno postato sulla loro pagina social: nei video infatti i 20enni si definivano "amanti del circuito selvaggio" e spiegavano come truccare i motori delle auto. Un vero e proprio vademecum che serviva per svelare tutti i segreti per far funzionare al massimo i motori. Alla fine quegli stessi video sono finiti nelle mani della polizia che ha attivato le indagini: ora sono arrivate le quattro denunce per "gareggiamento in velocità con veicolo a motore" e il sequestro delle quattro macchine truccate. Ma c'è di più: queste gare folli ad alta velocità e in contromano, che per fortuna non hanno provocato feriti, è costata la patente ai denunciati. Sospese fino a decisione contraria.

Altri 50 ragazzi in una gara clandestina nella Bergamasca

Solo lo scorso mese altri ragazzi, circa una cinquantina, erano stati protagonisti di una gara clandestina con i loro scooter in via Campo Grande, nella zona del Centro Galassia tra Bergamo, Azzano e Orio Al Serio. La volante della polizia, allertata probabilmente da qualche residente, una volta in zona ha trovato 50 giovani impegnati a gareggiare. In un video finito su Tik Tok si vedono due ragazzi inseguire con la loro moto la pattuglia: quando la polizia si è fermata e gli agenti stavano per scendere, un ragazzo ha sfiorato la macchina posteriore della polizia e poi ha sfrecciato via lanciando insulti ai poliziotti e facendo il gesto del dito medio. È stato propio il video finito sui social a identificare il ragazzo, un giovane di 19 anni, facendo così scattare la denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale. Oltre a una multa di 1.200 euro.