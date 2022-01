Gara clandestina con 50 ragazzi in scooter: all’arrivo della volante un 19enne insulta gli agenti Circa 50 ragazzi si sono dati appuntamento per una gara clandestina con i loro scooter vicino a Bergamo. In un video postato sui social si vede anche un 19enne che insulta gli agenti giunti sul posto della gara dopo essere stati allertati da alcuni residenti della zona.

A cura di Giorgia Venturini

Si sono dati appuntamento con i loro scooter in via Campo Grande, nella zona del Centro Galassia tra Bergamo, Azzano e Orio Al Serio, e hanno dato il via a una gara clandestina. Tutto è successo la scorsa domenica: la volante della polizia, allertata probabilmente da qualche residente, una volta in zona ha trovato 50 giovani impegnati a gareggiare. Alla vista della polizia sono scappati via: alcuni di loro hanno sfidato i poliziotti. In un video finito su Tik Tok si vedono due ragazzi inseguire con la loro moto la pattuglia. Quando la pattuglia si è fermata e gli agenti stanno per scendere, un ragazzo sfiora la macchina posteriore della polizia e poi sfreccia via lanciando insulti ai poliziotti e facendo il gesto del dito medio. Sarà propio il video finito sui social a identificare il ragazzo, un giovane di 19 anni, facendo così scattare la denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale. Oltre a una multa di 1.200 euro: la polizia stradale ha contestato al giovane la guida senza assicurazione, la circolazione senza targa, il casco non omologato, la velocità eccessiva e l’impedimento alla guida. Il suo scooter è finito sotto sequestro.

Identificati una ventina di ragazzi

Gli agenti di polizia sono riusciti a identificare anche una ventina di ragazzi tra i 16 e i 23 anni, residenti tutti a Bergamo. Per un ragazzo di 21 anni è stato consegnato un verbale da 700 euro: dovrà rispondere di guida senza assicurazione e senza targa. E ancora: dai successivi accertamenti è emerso che quasi tutte le moto erano senza targa e truccati per raggiungere elevate velocità. Molti degli scooter – come riporta l'Eco di Bergamo – sono arrivati "in pista" con alcuni furgoni, identificati dagli agenti. Come riporta la Questura di Bergamo non sarebbe la prima gara clandestina segnalata da alcuni residenti del posto: quella via e zona spesso si trasforma da pista per le prove di velocità a cui prendono parte decide e decine di ragazzi della zona. Tutte gare che poi vengono riprese e pubblicate sui social.