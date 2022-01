Ragazza di 19 anni aggredita e molestata da 30 ragazzi in centro a Milano la notte di Capodanno Una ragazza di 19 anni è stata accerchiata e molestata da 30 ragazzi vicino piazza Duomo appena finiti i festeggiamenti di Capodanno. All’arrivo degli agenti di polizia il “branco” si è allontanato facendo perdere le sue tracce.

Attimi da incubo per una ragazza di 19 anni che la notte di Capodanno in zona piazza Duomo è stata accerchiata e molestata da 30 ragazzi. A correre in suo aiuto sono stati alcuni poliziotti che sorvegliavano la zona durante i festeggiamenti: l'arrivo degli agenti ha fatto fuggire il "branco" di ragazzi, tutti stranieri, in diverse direzioni.

La giovane ha cercato di difendersi con la borsa

Stando alle prime informazioni diffuse dalla Questura di Milano, erano da poco finiti i festeggiamenti di mezzanotte nella centralissima Milano quando la 19enne, mentre stava camminando, è stata raggiunta dal gruppo di una trentina di ragazzi ed è stata circondata. La giovane ha tentato di difendersi cacciandoli con la borsa fino a quando non è finita nelle mani degli aggressori. Allora alcuni di questi l'hanno molestata sessualmente: la ragazza è stata vittima di palpeggiamenti e di un tentativo di svestizione. La ragazza ha urlato e probabilmente attirato l'attenzione degli agenti di polizia in zona per sorvegliare i festeggiamenti milanese: gli aggressori si sono subiti allontanati e hanno fatto perdere le loro tracce prendendo diverse direzioni. La 19enne è stata subito soccorsa. Saranno le telecamere di sorveglianza della zona a permettere agli agenti di risalire all'identità dei ragazzi. Sono in corso ora le indagini.

Grave un ragazzo di 26 anni accoltellato nella notte

In gravissime condizioni sarebbe un ragazzo di 26 anni accoltellato all'addome la notte di Capodanno a Desio, in Brianza. Stando alle prime informazioni dell'Agenzia regionale emergenza urgenza, la chiamata al 118 è stata poco dopo le 3 di mattina del primo dell'anno: subito si è attivata la macchina dei soccorsi. Ambulanza e automedica si sono precipitati in codice rosso in via Matteotti 23 nel paesino brianzolo. Una volta soccorso sul posto il giovane è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale di Monza dove ora lotta tra la vita e la morte. Su quanto è accaduto stanno indagando i carabinieri.