Spinge una ragazza di 24 anni sui binari della metro di Milano: arrestato per tentato omicidio Un uomo di 51 anni è stato arrestato a Milano per tentato omicidio perché avrebbe spinto una ragazza di 24 anni sui binari della metro Lambrate a Milano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella serata di ieri, venerdì 19 aprile, un uomo ha spinto una ragazza di 24 anni sui binari della metropolitana a Milano. È stato arrestato e portato in carcere mentre la giovane è stata portata in ospedale: per fortuna non è in pericolo di vita.

L'episodio si è verificato alla fermata Lambrate della metropolitana verde M2 alle 22.50. Il 51enne era in stato di agitazione: ha iniziato a urlare e infastidire i passeggeri. A un certo punto, senza alcun apparente motivo, si è scagliato contro la 24enne.

L'ha spinta, le ha fatto perdere l'equilibrio e l'ha scaraventata sui binari. Fortunatamente sia il fidanzato che altre persone l'hanno fatta risalire sulla banchina prima che arrivasse il convoglio.

Sono state subito chiamate le forze dell'ordine. Gli agenti del commissariato di zona e dell'Ufficio prevenzione generale lo hanno fermato e portato in Questura. Dagli accertamenti è emerso che è italiano con origini domenicane. Avrebbe alcuni precedenti per reati contro la persona, ma non risulterebbero problemi psichici.

In accordo con il pubblico ministero di turno, lo hanno arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Adesso si trova nel carcere di San Vittore in attesa dell'udienza di convalida che si svolgerà davanti al giudice per le indagini preliminari.

Ieri sera la 24enne è stata trasferita al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli: è stata dimessa con un giorno di prognosi per una contusione alla schiena.