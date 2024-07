video suggerito

Ragazzo tenta di strangolare l’addetto alla sicurezza di Zara a Milano: arrestato Un ragazzo di 25 anni ha tentato di strangolare e minacciare con un taglierino un addetto alla sicurezza di Zara a Milano. Il giovane è stato arrestato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 18 luglio 2024, in corso Vittorio Emanuele a Milano un ragazzo ha tentato di strangolare l'addetto alla sicurezza del negozio Zara e di minacciarlo con un taglierino. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Stando a quanto ricostruito in questo momento, il ragazzo – intorno alle 14 – è entrato nel negozio apparentemente per fare un po' di shopping. Dopo alcuni minuti, è uscito con diversi vestiti. Peccato però che non avesse pagato. E infatti appena ha provato a uscire, è scattato l'allarme dell'antitaccheggio. Invece di restituire gli abiti, ha aggredito l'addetto alla sicurezza, che stava provando a fermarlo, e ha tentato di strangolarlo e a scappare.

Sono state subito chiamate le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i poliziotti delle Volanti. Gli agenti lo hanno subito arrestato e hanno scoperto che aveva provato a minacciare l'impiegato con un taglierino. Una volta portato in Questura hanno scoperto che si trattava di un venticinquenne, originario del Senegal e con precedenti penali. Il giovane è stato arrestato: dovrà rispondere dell'accusa di rapina impropria. Dopo che sono stati completati tutti gli accertamenti di rito, è stato portato nel carcere di San Vittore.