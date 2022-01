Desio, ragazzo accoltellato in strada la notte di Capodanno: è in gravissime condizioni Un ragazzo di 26 anni è stato portato in ospedale in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato all’addome la notte di Capodanno. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.

A cura di Giorgia Venturini

Notte di Capodanno nella paura a Desio, in Brianza. Qui un ragazzo di 26 anni è stato pugnalato con un coltello al termine di una lite: immediatamente il trasporto all'ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso. I carabinieri della Compagnia del territorio stanno indagando per capire quanto accaduto: a Fanpage.it confermano che l'aggressore è uno, sono ancora in corso gli accertamenti del caso.

Trasportato in codice rosso in ospedale

Stando alle prime informazioni dell'Agenzia regionale emergenza urgenza, la chiamata al 118 è stata poco dopo le 3 di mattina del primo dell'anno: subito si è attivata la macchina dei soccorsi. Ambulanza e automedica si sono precipitati in codice rosso in via Matteotti 23 nel paesino brianzolo. Una volta soccorso sul posto il giovane è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale di Monza dove ora lotta tra la vita e la morte. Su quanto è accaduto stanno indagando i carabinieri, al lavoro ora per cercare di risalire all'identità dell'aggressore e per capire cosa lo abbia spinto a colpire il 26enne. Determinanti le prossime ore per la ricostruzione dei fatti.

Altri due uomo soccorsi a Milano e a Varese

Altro uomo ricoverato in prognosi riservata e in gravi condizioni è un uomo di 37 anni di Cislago, nel Varesotto: era a bordo del suo monopattino quanto – per motivi ancora da accertare – è caduto a terra in modo violento. Subito sono scattati i soccorsi: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato d'urgenza in ospedale. Sarebbe in gravissime condizioni. A Milano invece al momento non risultano feriti per i botti di Capodanno: l'episodio più grave è una aggressione avvenuta in piazza Mercanti attorno alle 22.30: ferito al braccio è rimasto un 35enne straniero che è stato portato in codice rosso al Policlinico.