Ancora una sparatoria a Rozzano, ferito un 30enne: è in gravissime condizioni A Rozzano (Milano) si è verificata un’altra sparatoria: è la quarta in un mese. Un uomo di 30 anni è ricoverato all’ospedale Humanitas in gravissime condizioni. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, sabato 28 giugno, si è verificata una sparatoria a Rozzano, comune che si trova in provincia di Milano. Un uomo di trent'anni è stato trovato ferito nei pressi del pronto soccorso dell'ospedale Humanitas. È in gravissime condizioni. Le indagini sono ancora in corso.

Il trentenne è ricoverato in gravissime condizioni

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'uomo sarebbe stato trovato ferito attorno alle 8.45 in via Perseghetto all'altezza del civico 17 nei pressi del parcheggio situato di fronte all'accesso del pronto soccorso dell'ospedale Humanitas. Non è chiaro se la sparatoria sia avvenuta lì o in un altro luogo e che la vittima sia stata scaricata di fronte all'ospedale.

Il trentenne è stato ricoverato in codice rosso: è in gravissime condizioni. Sono stati allertati i carabinieri della compagnia di Corsico che hanno svolto i rilievi del caso. Il trentenne avrebbe diversi precedenti e sarebbe conosciuto negli ambienti dello spaccio. È possibile che quindi sia stato ferito per un regolamento di conti.

È la quarta sparatoria in un mese a Rozzano

Questa di oggi è la quarta sparatoria in un mese. Una situazione che sta diventando sempre più insostenibile. Tanto che ad aprile, il quartiere Aler è diventato zona rossa, come previsto dal decreto Caivano Bis, e il 17 giugno, al termine di una riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, è stato annunciato l'arrivo di forze di polizia e carabinieri per garantire una presenza più capillare sul territorio delle forze dell'ordine.

"Stiamo mettendo in campo risposte concrete e tempestive per contrastare ogni forma di illegalità", aveva detto il sindaco neo eletto Mattia Ferretti. Anche l'opposizione appoggia una maggiore presenza delle forze di polizia: "Rozzano è una bomba pronta a esplodere e l'unica cosa che possiamo fare è chiedere un presidio capillare delle forze dell'ordine che rimangano sul territorio giorno e notte", aveva detto a Fanpage.it Leone Missi, candidato alle elezioni del 25 maggio con il centrosinistra.