Sparatoria a Rozzano, 25enne ferito da un colpo d'arma da fuoco: è grave in ospedale Un 25enne è stato ferito da un colpo d'arma da fuoco in una sparatoria che si è verificata questa sera a Rozzano, nell'hinterland a sud di Milano. Il ragazzo è stato portato d'urgenza e in codice rosso all'ospedale Humanitas in gravi condizioni.

A cura di Giulia Ghirardi

Questa sera, venerdì 6 giugno, un ragazzo di 25 anni è stato ferito da un colpo d'arma da fuoco nel corso di una sparatoria a Rozzano, nell'hinterland a sud di Milano. Il ragazzo è stato portato d'urgenza e in codice rosso all'ospedale Humanitas in gravi condizioni.

Secondo quanto appreso sino a questo momento, il ferito sarebbe un ragazzo di 25 anni di cui, però, non si conoscono ancora le generalità perché al momento dei fatti non aveva con sé i documenti. Il ragazzo è stato trovato a terra, all'altezza del civico numero 3 di viale Toscana, dagli operatori sanitari del 118 mandati da Areu, l'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia. Una volta giunti sul luogo della sparatoria alle ore 19:24, i soccorritori hanno riferito che il 25enne sarebbe stato colpito da un proiettile a una gamba. Avendo già perso molto sangue, il giovane è stato trasportato d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale Humanitas di Rozzano dove è stato sottoposto a un'operazione chirurgica, ma non si troverebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Corsico (Milano) che hanno avviato le indagini per svolgere tutti i rilievi e gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda, identificare gli aggressori e accertare tutte le responsabilità del caso. Secondo quanto emerge dalle prime indagini, l'aggressore – che è poi scappato a piedi – avrebbe prima insultato e poi sparato al 25enne per una rivalità amorosa e motivi di gelosia. Al momento, però, non è ancora chiaro se a rimanere ferito sia stato il ragazzo di cui l'aggressore era geloso o un amico che si trovava presente che avrebbe cercato di mettersi in mezzo.

La sparatoria di questa sera è soltanto l'ultima di una lunga serie di eventi violenti che negli ultimi tempi si stanno verificando nella cittadina alle porte del capoluogo lombardo. Per citare soltanto l'ultima, il 29 maggio scorso un uomo di 30 anni era stato ferito con un colpo d'arma da fuoco alla schiena. L'agguato era avvenuto in via dei glicini, in piena mattina ai margini del quartiere Aler, non lontano da dove è stato ferito questa sera il 25enne.