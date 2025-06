video suggerito

Come sta il 25enne colpito da un proiettile durante la sparatoria di venerdì sera a Rozzano Dopo un delicato intervento chirurgico, rimane sotto osservazione il 25enne che venerdì sera è stato ferito alla gamba da un proiettile durante una sparatoria a Rozzano. I medici stanno aspettando di rivalutare le sue condizioni dopo l'operazione.

É sotto osservazione all'ospedale Humanitas di Rozzano il 25enne che venerdì sera, nello stesso comune nell'hinterland a sud di Milano, è stato ferito a una gamba durante una sparatoria scaturita forse al culmine di una lite per questioni amorose. Al momento i medici sono in attesa di rivalutare le sue condizioni cliniche dopo che il ragazzo è stato sottoposto nelle scorse ore a un delicato intervento chirurgico. Non sarebbe comunque in pericolo di vita.

La sparatoria è avvenuta attorno alle 19:30 di venerdì 6 giugno, all'altezza del civico 3 di viale Toscana, a Milano. Secondo i primi approfondimenti degli investigatori, a esplodere il colpo che ha ferito il 25enne potrebbe essere stato un 20enne, che nel frattempo si è dato è fuggito a piedi prima di essere fermato dai carabinieri delle compagnie di Rozzano e di Corsico con l'accusa di tentato omicidio. La vittima invece, trovata dagli operatori del 118 in una pozza di sangue, è stata portata d'urgenza al pronto soccorso del vicino ospedale Humanitas di Rozzano.

Stando a quanto riferito da alcuni testimoni, la sparatoria sarebbe avvenuta al culmine di una discussione sorta tra i due ragazzi per una rivalità amorosa e per motivi di gelosia. Durante il diverbio, il 20enne avrebbe estratto l'arma e sparato contro il 25enne, ferendolo gravemente a una gamba. Non è ancora chiaro se la vittima fosse la persona con cui il 20enne ha discusso oppure un amico che si è messo in mezzo.