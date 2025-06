video suggerito

Spara a un 25enne e si dà alla fuga, fermato un 20enne per tentato omicidio a Rozzano: "Lo ha fatto per gelosia" Un 20enne è stato fermato per tentato omicidio dai carabinieri dopo che ieri sera, al culmine di una discussione scaturita per motivi di gelosia, avrebbe sparato con un colpo d'arma da fuoco a un 25enne per poi darsi alla fuga. La vittima, trasportata in codice rosso all'Humanitas, è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgo.

Un 20enne è stato sottoposto a fermo per tentato omicidio dai carabinieri della Tenenza carabinieri di Rozzano e della Compagnia di Corsico, dopo che nella tarda serata di ieri, venerdì 6 giugno, intorno alle ore 19:30, al culmine di una discussione scaturita verosimilmente per motivi di gelosia, avrebbe sparato ferendo con un colpo d'arma da fuoco alla gamba a un 25enne per poi darsi alla fuga. La vittima soccorsa e trasportata in codice rosso all'ospedale Humanitas è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgo, ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita.

Secondo quanto ricostruito sino a questo momento dai militari che sono intervenuti sul luogo della sparatoria, la lite sarebbe scoppiata all'altezza del civico numero 3 di viale Toscana a Rozzano quando il 20enne e il 25enne avrebbero iniziato a discutere per una rivalità amorosa e motivi di gelosia come poi avrebbero confermato alcuni testimoni. In quel momento, il 20enne avrebbe improvvisamente estratto l'arma con la quale avrebbe sparato in direzione del 25enne ferendolo a una gamba prima di darsi alla fuga.

Una volta giunti sul luogo della sparatoria alle ore 19:24, gli operatori sanitari del 118 hanno trovato il ragazzo a terra in una pozza di sangue. Trasportato d'urgenza all'Humanitas, il 25enne è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, al momento il giovane si troverebbe in osservazione postoperatoria in attesa di rivalutazione, ma sembrerebbe non essere in pericolo di vita.