video suggerito

Ragazzo di 19 anni accoltellato in strada alla testa: l’aggressione nella notte a Sesto San Giovanni La scorsa notte un ragazzo di 19 anni è stato aggredito mentre si trovava in via Gaetano Gaslini a Sesto San Giovanni (Milano): è stato accoltellato alla testa e alle gambe. Non è in pericolo di vita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

76 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ancora un'aggressione per le vie della Lombardia. La scorsa notte un ragazzo di 19 anni è stato aggredito mentre si trovava in via Gaetano Gaslini a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano.

Stando alle prime informazioni, la chiamata al 112 è arrivata intorno all'una: c'era un uomo a terra con ferite da arma da taglio alla testa alla gamba. In pochi minuti sul posto sono arrivati i sanitari e i carabinieri. Il giovane è stato soccorso con ambulanza e un'automedica arrivate in codice rosso: dopo averlo stabilizzato è stato trasportato in codice verde all'ospedale San Raffaele a Milano. Il 19enne non è in gravi condizioni, le ferite sono lievi.

Spetta ora ai carabinieri della compagnia di Sesto capire nel dettaglio cosa sia successo. Fondamentali saranno le immagini delle telecamere di video sorveglianza della zona che potranno permettere ai militari di risalire all'identità dell'aggressore. Non è chiaro infatti quante persone erano con il giovane al momento dell'aggressione: tra le ipotesi quella di una lite scoppiata in strada tra due ragazzi che si conoscevano oppure una rapina finita a coltellate.