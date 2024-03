Aggressione nella notte su un ragazzo di 19 anni: è in pericolo di vita Un ragazzo di 19 anni è stato aggredito nella notte a Como: è in pericolo di vita. La polizia è alla ricerca del responsabile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Nella notte tra il 2 e il 3 marzo un ragazzo di 19 anni è stato aggredito a Como. Il giovane è in condizioni gravissime: è infatti in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che hanno svolto tutti i rilievi del caso.

Il ragazzo colpito nella notte: è in pericolo di vita

Sono ancora poche le informazioni relative a questa terribile vicenda. L'episodio si sarebbe verificato alle 2.30 di notte e precisamente in via Sant'Abbondio al civico 7. Qualcuno si è avvicinato alla vittima e l'ha aggredita. L'ha lasciata poi a terra. Sono stati chiamati immediatamente i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'ambulanza e un'automedica.

Gli operatori sanitari, dopo aver fornito le prime cure sul posto, hanno deciso di trasferirlo in codice rosso all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della battaglia. Non si conosce il tipo di ferite che ha riportato, ma sembrerebbe essere in pericolo di vita. Nel frattempo sono intervenuti anche gli agenti della polizia di stato.

La polizia sta cercando i responsabili

Gli investigatori hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. In particolare modo si cercherà di risalire all'identità del responsabile o dei responsabili. Se presenti in zona, potrebbero essere analizzati i filmati di telecamere di sicurezza. Potrebbero anche essere ascoltati eventuali testimoni. Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più chiaro dell'intera vicenda.