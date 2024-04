video suggerito

Massacrato di botte nel parcheggio del Mc Donald's a Osnago: ragazzo di 20 anni in gravi condizioni Si trova ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Merate un ragazzo di 20 anni, bersaglio dei componenti di una banda rivale in un parcheggio di Osnago (Lecco) dopo la serata in discoteca.

Lo hanno massacrato di botte nel parcheggio del fast food all'uscita dalla discoteca: si trova ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Merate un ragazzo di 20 anni, bersaglio dei componenti di una banda rivale.

Il pestaggio, che sembra una vera e propria spedizione punitiva, è avvenuto intorno alle 4 di domenica 7 aprile a Osnago (Lecco) nel parcheggio di un complesso commerciale a ridosso della ex Statale 36 davanti al fast food McDonald's.

Il 20enne, con i suoi amici della stessa compagnia, era da poco uscito da una vicina discoteca, dove aveva già incrociato i giovani del gruppo rivale: questi ultimi poi, secondo cause ancora da accertare, l'avrebbero seguito e circondato poi nel parcheggio per picchiarlo selvaggiamente con calci, pugni e spintoni, e abbandonarlo agonizzante sull'asfalto.

La vittima era sola in quel parcheggio. Ad allertare i soccorsi, tempo dopo, sono stati infatti alcuni passanti che si sono accorti del corpo a terra, e hanno chiamato immediatamente i sanitari del 118. Le condizioni del 20enne, trasportato in codice rosso al vicino ospedale, restano ancora critiche: il paziente, dopo aver subito un'operazione d'urgenza, si trova ancora in prognosi riservata.