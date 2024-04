video suggerito

Incidente sulla A22, auto con roulotte ferma a bordo strada investita da un tir: gravissimo 22enne Incidente stradale sull’autostrada A22 Brennero-Modena: un mezzo pesante ha investito un’automobile con attaccata una roulotte. Un ragazzo di 22 anni è in gravi condizioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

(Immagine di repertorio)

Nella giornata di oggi, lunedì 15 aprile, si è verificato un incidente stradale sull'autostrada A22 Brennero-Modena nel tratto Mantova Nord-Mantova Sud. Nell'impatto è rimasto gravemente ferito un ragazzo di 22 anni. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.

Stando a quanto diffuso dalla nota dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), il sinistro si è verificato alle 14.41. Un'automobile con roulotte era ferma a bordo strada quando è stata tamponata da un mezzo pesante. Il conducente del veicolo (un ragazzo di 22 anni), sceso dal mezzo, si trovava tra esso e la roulotte al momento dell'impatto. Sono stati subito allertati i soccorritori.

Gli operatori sanitari del 118 sono arrivati con un'ambulanza, un'automedica e un elicottero. I medici e i paramedici hanno fornito le prime cure al 22enne: ha riportato traumi al bacino e alle gambe. È stato trasferito in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia: non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita. Illese invece una donna di 22 anni e una bimba di tre anni che sono state portate in codice verde all'ospedale di Mantova. Non è stato ospedalizzato l'uomo di 48 anni che guidava il camion.

I vigili del fuoco hanno aiutato nelle operazioni di soccorso. Le forze dell'ordine hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica e accertare eventuali responsabilità. Nelle prossime ore ci potrebbero essere maggiori dettagli sulla vicenda. Per consentire tutte le operazioni di soccorso, è stata interrotta la circolazione con pesanti ripercussioni sul traffico.