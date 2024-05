Incidente stradale sull’autostrada A22, tir travolge un furgone: due morti e sette feriti

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, lunedì 13 maggio, si è verificato un incidente stradale sull'autostrada del Brennero A22. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, un camion ha travolto un furgone. L'impatto è stato molto violento: sono morte due persone e ne sono rimaste sette. Sul posto gli operatori sanitari del 118, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.

L'incidente si è verificato poco prima delle 18 sulla corsia Sud tra i caselli di Mantova nord e Mantova sud. A bordo del furgone c'erano nove persone, tutte di nazionalità indiana. A un certo punto, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un tir: il mezzo più piccolo è stato sbalzato sul prato laterale e si è capottato. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118.

Purtroppo gli operatori sanitari hanno constato la porte di due persone, un uomo di 64 anni e uno di 32 anni. Altre sette sono rimaste ferite di cui due in modo grave e sono state trasportate in eliambulanza negli ospedali di Parma e di Brescia. Per consentire tutte le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell'area, è stato chiuso il casello di Mantova nord. Il conducente del mezzo pesante ne è uscito illeso.