Sparatoria a San Siro, a processo il rapper Kappa 24K e il rivale Carlo Testa I fatti risalgono allo scorso 8 gennaio in piazza Monte Falterona, nel quartiere di San Siro a Milano, teatro di una sparatoria tra due bande rivali.

A cura di Giorgia Venturini

Si apriranno le porte del tribunale per il rapper Kappa 24k, nome d'arte di Islam Abdel Karim, rinviato a giudizio per detenzione e porto sulla pubblica via di arma da sparo ed esplosione in aria di più colpi. Dovrà invece rispondere di tentato omicidio il 51enne Carlo Testa, già pregiudicato per droga e anche lui chiamato a salire sul banco degli imputati. I fatti risalgono allo scorso 8 gennaio in piazza Monte Falterona, nel quartiere di San Siro a Milano, teatro di una sparatoria tra due bande rivali.

La sparatoria lo scorso gennaio

Tutto era iniziato con una lite scoppiata per futili motivi: al termine del pestaggio Kappa 24K e i suoi amici avevano avuto la meglio. Non contenti, i rivali, appoggiati del 51enne pregiudicato Carlo Testa, avevano organizzato un agguato in serata per rivendicare la lite di qualche ora prima. Ad aprire il fuoco sarebbe stato proprio Testa, per cui erano scattate le manette proprio con l'accusa di tentato omicidio. L'obiettivo, stando alle prime informazioni, doveva essere il rapper Kappa 24K, ma a ricevere il proiettile è stato invece un ragazzo di 26 anni finito in ospedale in gravi condizioni. Al fuoco Kappa aveva risposto impugnando a sua volta la pistola e facendo esplodere due colpi in aria con una pistola successivamente scoperta detenuta illegalmente. Gli investigatori hanno fin da subito seguito la pista che le liti sarebbero scoppiate per la ripartizione delle commissioni discografiche destinate ai vari gruppi rap. Fortunatamente, nonostante le gravi ferite riportate dalla sparo, è sopravvissuto. Ora per il rapper e Testa a maggio inizierà il processo.