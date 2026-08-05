Operata nella notte la donna accoltellata dal marito a Cesano Boscone: resta in prognosi riservata

È stata operata nella notte la donna accoltellata dal marito nella loro casa di Cesano Boscone, nel Milanese. Stando a quanto riferito a Fanpage.it, le sue condizioni restano gravi e la prognosi è ancora riservata.

Foto di repertorio

È stata operata nella notte la donna che ieri, martedì 4 agosto, è stata accoltellata dal marito nella loro casa di Cesano Boscone, nel Milanese. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, le sue condizioni restano gravi e la prognosi è ancora riservata: dopo l'intervento chirurgico, i sanitari dell'ospedale San Carlo stanno monitorando l'evoluzione del quadro clinico.

Dall'aggressione al ricovero

Secondo le informazioni disponibili fino a questo momento, l'aggressione si sarebbe verificata nell'appartamento della coppia in via Gobetti a Cesano Boscone, alle porte di Milano ovest, nel corso del pomeriggio di ieri. È lì che un uomo di 86 anni ha colpito la moglie con diverse coltellate. Subito dopo il gesto, l'uomo ha chiamato il figlio, confessando quanto accaduto, il quale ha poi allertato il 112.

La donna è stata raggiunta dai sanitari del 118 inviati da Areu ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale dove – secondo quanto appreso da Fanpage.it – è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Al momento, i medici mantengono la prognosi riservata e l'evoluzione del quadro clinico è costantemente monitorata.

Nel frattempo, il marito è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e sottoposto agli arresti domiciliari. Gli investigatori stanno continuando gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'aggressione e capire cosa abbia portato all'esplosione della violenza all'interno dell'abitazione. L'ipotesi più accreditata è che il gesto possa essere legato alla condizione di salute della donna, da tempo affetta da demenza senile avanzata.