Tenta di uccidere la moglie a coltellate in casa, poi chiama il figlio e confessa: donna in pericolo di vita
Un uomo di 86 anni avrebbe tentato di uccidere la moglie con un'arma da taglio, presumibilmente un coltello, all'interno del loro appartamento in via Gobetti a Cesano Boscone, alle porte di Milano ovest. È successo nel pomeriggio di oggi, martedì 4 agosto.
Come spiegato dai carabinieri in una nota diffusa, sul posto sono intervenuti immediatamente i militari della locale Stazione di servizio e della Sezione Operativa della Compagnia di Corsico. A lanciare l'allarme e a chiamare il 112 sarebbe stato il figlio della coppia. L'86enne, subito dopo il tentato omicidio della moglie, lo avrebbe chiamato confessando quanto aveva commesso. Così il figlio, preoccupato, ha subito allertato le forze dell'ordine.
Stando a quanto ricostruito dai carabinieri fino ad ora, l'86enne in preda a una crisi depressiva si sarebbe armato di coltello, con l'intento di uccidere la moglie da tempo affetta da demenza senile avanzata.
Giunti sul posto nell'arco di breve tempo, i militari avrebbero subito tentato di bloccare l'anziano e nel frattempo di acceertarsi delle condizioni di salute della donna, trovata cosciente seppur con gravi lesioni.
Presenti anche i sanitari del 118, allertati da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia). Dopo le primissime cure del caso, la donna è stata trasportata d'urgenza all'ospedale San Carlo di Milano, in cui è giunta in codice rosso a causa delle gravi ferite riportate. Al momento si trova ricoverata in pericolo di vita.
Al termine degli accertamenti, l'anziano 86enne è stato arrestato per tentato omicidio e sottoposto agli arresti domiciliari.