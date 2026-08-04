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Tenta di uccidere la moglie a coltellate in casa, poi chiama il figlio e confessa: donna in pericolo di vita

È stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari un uomo di 86 anni che nel pomeriggio di oggi avrebbe tentato di uccidere la moglie a coltellate nella loro casa a Cesano Boscone, nel Milanese. A dare l’allarme il figlio della coppia a cui il padre ha confessato per telefono quanto accaduto.