Operaio rimane incastrato mentre sgancia un carrello elevatore, amputate parti di una mano Parti di una mano sono state amputate a un operaio coinvolto in un incidente sul lavoro alla Rialto Spa di Basiano (Milano). L’uomo stava sganciando un carrello elevatore quando è rimasto incastrato insieme a un collega. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Due operai della Rialto Spa di Basiano (nella Città Metropolitana di Milano), l'azienda che cura la logistica per conto della catena di supermercati Il Gigante, sono rimasti intrappolati all'interno di un bilico mentre tentavano di sganciare un carrello elevatore. A riportare le conseguenze più gravi in questo incidente, avvenuto nella mattinata di oggi giovedì 28 dicembre intorno alle 11:30, è stato un lavoratore italiano di 47 anni a cui sono state amputate parti di una mano. Le condizioni del collega, 53enne di origine egiziana, sarebbero invece meno gravi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del vicino Distaccamento di Gorgonzola che si sono occupati della messa in sicurezza dell'area. Poco dopo sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Basiano e i tecnici di Ats che dovranno chiarire le cause e la dinamica dell'incidente.

L'azienda sarebbe la stessa nella quale lo scorso settembre si è verificato un incidente mortale ai danni di un operaio di 51 anni. Si chiamava Boris Aru ed era il responsabile logistico del consorzio Cisa, la ditta che gestisce in appalto la movimentazione delle merci nell'azienda di Basiano. Aru era stato travolto da un camion in manovra, con l'autista che non si era accorto della presenza dell'uomo.