Operaio precipita dal cestello elevatore mentre taglia le piante ai lati della strada: è grave Un operaio è stato trasportato in ospedale dopo essere precipitato dal cestello elevatore mentre tagliava le piante ai lati della strada a Maclodio, in provincia di Brescia: un veicolo di passaggio aveva urtato il suo furgone.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Un operaio è stato soccorso in gravi condizioni dopo essere rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro a Maclodio, in provincia di Brescia. Stando alle prime informazioni, tutto è accaduto verso le 8.20 di oggi martedì 28 novembre: l'operaio, di 39 anni, è precipitato dal cestello elevatore mentre tagliava le piante lungo la strada.

Sul posto si sono subito precipitati i sanitari del 118 in codice rosso e le forze dell'ordine. I medici hanno accertato una serie di traumi ottenuti dalla caduta, ma fortunatamente dopo gli accertamenti del caso sul luogo dell'incidente l'operaio è stato portato in ospedale in codice giallo. Non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Sull'esatta dinamica dell'accaduto stanno lavorando i carabinieri di Chiari e il personale dell'Asst Franciacorta: dai primi lievi è emerso che a provocare la caduta del 39enne è stato un veicolo di passaggio. Questo avrebbe urtato il furgone con montato il cestello elevatore su cui era al lavoro l'operaio. Anche nelle prossime ore proseguiranno le indagini.