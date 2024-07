video suggerito

Si ferisce alla mano con una sfogliatrice, grave operaio: è in prognosi riservata Un operaio è rimasto ferito gravemente in un’azienda che si trova a Robbio (Pavia). È stato trasferito in gravi condizioni in ospedale dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

26 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di oggi, martedì 2 luglio, un operaio è rimasto ferito gravemente in un'azienda che si trova a Robbio, comune in provincia di Pavia. È stato trasferito in gravi condizioni in ospedale dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118, le forze dell'ordine e i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute del territorio.

Sono ancora poche le informazioni relative a quanto accaduto. L'uomo, un 36enne, stava operando con una sfogliatrice. Si tratta di una macchina utilizzata per la produzione del compensato. A un certo punto, per cause ancora da accertare, si è ferito alla mano destra. Ha riportato una lesione molto profonda che ha interessato anche i tendini.

Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118. gli operatori sanitari lo hanno trasferito con un elicottero all'ospedale di Circolo di Varese dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per la ricostruzione dei tendini.

Leggi anche Come sta la ragazza di 24 anni travolta e trascinata per 300 metri da un'automobile a Milano

La prognosi è riservata: fortunatamente non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Vigevano e gli ispettori dell'Agenzia di tutela della salute di Pavia: hanno svolto tutti gli accertamenti del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e soprattutto verificare che siano state tutte le norme in termini di sicurezza.