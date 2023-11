Operaio 21enne rimane incastrato sotto un muletto: gli è stato amputato un piede Un operaio di 21 anni è rimasto incastrato con il piede sotto un muletto nel Milanese: gli è stato amputato.

Nella giornata di oggi, giovedì 30 novembre, si è verificato un grave incidente sul lavoro a Magenta, comune che si trova alle porte di Milano. Un operaio di 21 anni è rimasto incastrato sotto un muletto: purtroppo gli è stato amputato un piede. Le forze dell'ordine, insieme ai tecnici dell'Agenzia di tutela di salute della zona, hanno svolto i rilievi del caso.

L'incidente, sulla base delle poche informazioni che si hanno, si è verificato intorno alle 9. L'operaio stava lavorando in un magazzino della Lindt che si trova su Strada Boffalora al civico 31. A un certo punto, per cause ancora da comprendere, è rimasto incastrato con il piede sotto il muletto a bordo del quale stava lavorando.

È stato subito lanciato l'allarme: l'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha immediatamente inviato sul posto i medici e i paramedici del 118 a bordo di ambulanze e automediche. Gli operatori sanitari hanno trasferito il ventunenne all'ospedale di Legnano in codice giallo: ha subito l'amputazione dell'arto. Nel frattempo, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Abbiategrasso e l'agenzia di tutela della salute della zona per ricostruire la dinamica e soprattutto accertare eventuali responsabilità.