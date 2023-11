Operaio travolto da un muletto: è gravissimo, rischia di perdere una gamba Ieri pomeriggio si è verificato un incidente sul lavoro a Muscoline (Brescia): un 57enne è stato travolto da un muletto e rischia di perdere una gamba.

A cura di Ilaria Quattrone

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 8 novembre, si è verificato un incidente sul lavoro a Muscoline (Brescia). Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, sembrerebbe che il 57enne sia stato travolto da un muletto. L'operaio rischia di perdere una gamba. Le forze dell'ordine e il personale dell'agenzia di tutela della salute, hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità.

L'incidente è avvenuto nell'azienda Dam srl di Muscoline, che si trova in via delle Schiavane, poco prima delle 16. La ditta si occupa di recupero e trattamento di residui e rottami metallici. Alla guida del mezzo, c'era un collega dell'uomo. L'operaio avrebbe riportato gravissime lesioni alla gamba destra. I medici e i paramedici del 118, inviati dall'Agenzia di tutela della salute, lo hanno trasferito con un elicottero agli Spedali Civili di Brescia in codice rosso. È in prognosi riservata. È stato inoltre sottoposto a un intervento chirurgico: potrebbe perdere la funzionalità della gamba.

Oltre ai medici e ai paramedici del 118, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Salò. È stato portato in ospedale anche il ragazzo di 24 anni che guidava il muletto. Adesso i tecnici di Ats insieme alle forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica. In particolare modo, proveranno a capire se siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza.