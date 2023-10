Travolto da un muletto sul posto di lavoro, magazziniere rischia di perdere una gamba Un 62enne è stato travolto da un muletto mentre si trovava nell’area di scarico merci di un’azienda di vernici nel Mantovano. L’uomo ha riportato una grave ferita alla gamba ed è stato trasferito d’urgenza in ospedale.

A cura di Fabio Pellaco

Immagine di repertorio

Un uomo di 62 anni è rimasto gravemente ferito a una gamba mentre era al lavoro in un'azienda di Gonzaga, nel Mantovano. L'autista di un muletto non si sarebbe accorto della sua presenza investendolo e trascinandolo per alcuni metri. L'uomo dovrà essere sottoposto a una serie di sedute in camera iperbarica per scongiurare l'amputazione dell'arto.

L'incidente sul lavoro in una ditta del Mantovano

Il fatto risale al 6 ottobre, ma la notizia è trapelata solamente lunedì 9. L'uomo A.A., residente a Suzzara, nel Mantovano, lavora come autista e magazziniere alla Zanotti S.p.A., un'azienda di Pegognaga che realizza impianti per la refrigerazione industriale. Nella giornata di venerdì si era recato a Gonzaga, nella sede della Argos Surface Technologies che si occupa di verniciatura industriale.

Il 62enne si trovava all'esterno del capannone della ditta, nell'area dedicata alla movimentazione della merce, quando è stato investito da un muletto. L'operatore alla guida del mezzo non si sarebbe accorto della presenza dell'uomo. Sull'esatta dinamica della vicenda sono in corso gli approfondimenti dei tecnici del Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro dell'Agenzia di Tutela della Salute Valpadana e dei Carabinieri della compagnia di Gonzaga.

Il 62enne è stato trasportato d'urgenza in ospedale

In seguito all'impatto, il 62enne è caduto a terra ed è rimasto incastrato con la gamba destra sotto il carrello del muletto che lo ha trascinato per alcuni metri. Solo le urla di dolore dell'uomo hanno attirato l'attenzione del collega sul muletto che si è immediatamente fermato e ha lanciato l'allarme.

Sul luogo dell'incidente sono accorse un'automedica e un'ambulanza che hanno soccorso il magazziniere. L'uomo è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Carlo Poma di Mantova. Per il 62enne è stato necessario intervenire sull'ematoma per scongiurare la perdita della gamba. I medici lo sottoporranno a dieci sedute in camera iperbarica all'ospedale Magalini di Villafranca di Verona.