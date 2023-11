Operaio cade e rimane incastrato con la testa: è il secondo incidente sul lavoro in poche ore in Lombardia Un operaio è caduto accidentalmente finendo poi incastrato con la testa in un vespaio areato di un cantiere edile a Ronco Briantino, in provincia di Monza e Brianza.

A cura di Giorgia Venturini

Infortunio sul lavoro questa mattina in un cantiere a Ronco Briantino, in provincia di Monza e Brianza. Stando alle prime informazioni, un operaio è caduto accidentalmente finendo poi incastrato con la testa in un vespaio areato di un cantiere edile. Tutto è accaduto verso le 8 della mattinata di oggi giovedì 16 novembre: l'uomo, 48enne, è stato portato in codice giallo al San Gerardo.

La dinamica dell'incidente sul lavoro in Brianza

Sono ancora da chiarire i dettagli di questo infortunio sul lavoro: il 48enne avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe scivolato cadendo proprio sul vespaio aerato, ovvero il solaio di fondazione di un edificio. La sua testa sarebbe stata incastrata. Subito è scattato l'allarme e sul posto in pochi minuti si sono precipitati i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno liberato l'operaio. Con loro anche i carabinieri di Monza e il personale di Ats che sono al lavoro per tutti gli accertamenti del caso. L'uomo si trova all'ospedale San Gerardo di Monza dove è arrivato in codice giallo: non è in pericolo di vita.

Nella stessa mattina un'altro incidente in un cantiere a Lecco

Sempre nella mattinata di oggi si è verificato un altro incidente sul lavoro a Bellano, in provincia di Lecco. L'infortunio si è verificato alle 8.23 e più specificatamente nella frazione di Bonzeno. Sembrerebbe che l'uomo sia caduto da un escavatore che si è ribaltato ed è precipitato per circa due metri: l'operaio ferito è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Di Circolo di Varese. Sul posto anche le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e verificare che siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza.