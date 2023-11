Si ribalta escavatore, ferito un operaio: trasferito d’urgenza in ospedale Un operaio è precipitato da un escavatore che si è ribaltato: è ricoverato in gravi condizioni. L’incidente sul lavoro si è verificato in provincia di Lecco.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, giovedì 16 novembre, si è verificato un incidente sul lavoro a Bellano (Lecco). L'infortunio si è verificato alle 8.23 e più specificatamente nella frazione di Bonzeno. L'operaio ferito è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Di Circolo di Varese. Sul posto anche le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e verificare che siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza.

Sembrerebbe che l'uomo sia caduto da un escavatore che si è ribaltato ed è precipitato per circa due metri. L'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) è intervenuta con un'ambulanza, un'automedica e un elicottero: l'uomo, di cui al momento non si conosce l'età e l'identità, ha riportato un trauma alla testa, al volto e al torace. È stato quindi trasferito in ospedale in codice rosso.

Oltre agli operatori sanitari, sono arrivate le forze dell'ordine e i tecnici dell'agenzia di tutela di salute del territorio: hanno svolto tutti i rilievi necessari per capire cosa possa essere successo e soprattutto per verificare che l'operaio stesse lavorando in totale sicurezza.