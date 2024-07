video suggerito

Operaio di 19 anni folgorato mentre lavorava, ustioni al volto e alle braccia: trasferito in ospedale Infortunio sul lavoro a Milano: un operaio di 19 anni è rimasto folgorato mentre lavorava in una cabina elettrica. È stato trasferito in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, venerdì 19 luglio, si è verificato un infortunio sul lavoro in via Caldera a Milano. Un ragazzo di 19 anni è rimasto ustionato mentre lavorava in una cabina elettrica. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente è avvenuto a mezzogiorno: il diciannovenne, un cittadino egiziano, stava lavorando in una cabina elettrica di pertinenza dell'azienda Cd Lan Spa. A un certo punto è rimasto folgorato. È stato subito lanciato l'allarme. La centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118 che sono arrivati con un'ambulanza e un'automedica.

Dopo avergli fornito le prime cure sul posto, lo hanno trasferito in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano. Non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori informazioni circa le sue condizioni.

Nel frattempo le forze dell'ordine e i vigili del fuoco hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e soprattutto verificare che siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza. Sulla base di quanto scoperto dai vigili del fuoco, la folgorazione sarebbe stata causa dall'involontario taglio di un cavo.