Incidente sul lavoro a Milano, operaio schiacciato da una lastra di vetro: ricoverato Incidente sul lavoro a Milano: un operaio di 54 anni è rimasto schiacciato da una lastra di vetro. Il salvataggio dei vigili del fuoco.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, lunedì 5 agosto, si è verificato un incidente sul lavoro a Milano. Un uomo è stato schiacciato da una lastra. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori sanitari del 118, le forze dell'ordine e i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute.

L'incidente è avvenuto alle 17.28. Un operaio, un 54enne, era a lavoro in un cantiere che è stato installato per la costruzione di una nuova banca USA. Nel pomeriggio di oggi gli operai stavano svolgendo alcune operazioni di montaggio di pannelli fotovoltaici autoportanti. A un certo punto, per cause ancora da accertare, la gamba del 54enne è stata schiacciata da una lastra di vetro.

I colleghi hanno subito chiamato i soccorsi. Sono intervenuti i vigli del fuoco e in particolare il personale Saf (Nucleo speleo-alpino-fluviale) e gli operatori di Rho. I pompieri hanno recuperato l'uomo, lo hanno spostato su una barella e lo hanno calato fino a terra. Lo hanno poi affidato alle cure degli operatori sanitari, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu).

I paramedici sono infatti intervenuti con un'ambulanza in codice giallo e hanno trasferito l'operaio in ospedale. Nel frattempo i carabinieri e i tecnici di Ats hanno svolto i rilievi necessari a comprendere se siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza.