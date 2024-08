video suggerito

Viene schiacciato da una lastra di marmo mentre è al lavoro in una cava: è gravissimo Un uomo di cinquant'anni è ricoverato in condizioni disperate in ospedale dopo essere stato schiacciato da una lastra di marmo mentre era al lavoro in una cava di marmo a Nuvolera, in provincia di Brescia.

A cura di Giorgia Venturini

Altro gravissimo incidente sul lavoro nella giornata di oggi 6 agosto. Un uomo di cinquant'anni si trova ricoverato in condizioni disperate in ospedale dopo essere stato schiacciato da una lastra di marmo. Stando alle prime informazioni di quanto accaduto, tutto è accaduto in una cava di marmo a Nuvolera, in provincia di Brescia.

Subito è scattato l'allarme ai soccorritori che, dopo aver stabilizzato l'uomo sul posto, lo hanno trasportato con la massima urgenza all'ospedale di Bergamo. Qui le sue condizioni restano disperate. Intanto le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di ricostruire quanto accaduto e capire eventuali responsabilità.