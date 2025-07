video suggerito

Mazzette per appalti dei lavori nelle carceri di San Vittore, Opera e altre 4: si indaga sul Provveditorato lombardo La Procura di Milano sta indagando per presunte gare truccate, in cambio di mazzette, sui lavori in sei penitenziari lombardi, compresi quelli di San Vittore e Opera. Le ipotesi di reato sono di turbativa d'asta, falso ideologico e corruzione. Risultano indagati un ingegnere del Provveditorato regionale, un ex funzionario e un imprenditore.

A cura di Enrico Spaccini

(immagine di repertorio)

Un ingegnere del Provveditorato regionale per la Lombardia – Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria (Dap), un ex funzionario dello stesso Provveditorato e un imprenditore sono indagati dalla Procura di Milano con le ipotesi di reato, a vario titolo, di turbativa d'asta, falso ideologico e corruzione. Stando a quanto riportato da Ansa, le indagini coordinate dalle pm Giovanna Cavalleri e Giancarla Serafini sarebbero incentrate su alcune gare per l'affidamento e la gestione dei lavori in sei penitenziari lombardi: San Vittore e Opera a Milano e quelli di Pavia, Como, Brescia e Monza.

Gli investigatori del nucleo di polizia Economico Finanziaria della guardia di finanza di Milano stanno eseguendo da questa mattina, giovedì 3 luglio, perquisizioni nei confronti degli indagati, procedendo anche con l'acquisizione di alcuni documenti negli uffici del Dap, che si trovano nei pressi di San Vittore. Al centro dell'inchiesta ci sarebbero le gare per l'affidamento di alcuni lavori di ammodernamento in alcuni istituti penitenziari lombardi.

Oltre all'ex funzionario del Provveditorato, risulterebbero indagati anche l'ingegnere con funzioni di progettista e direttore dei lavori nelle carceri in questione e il rappresentante legale dell'azienda che, secondo l'accusa, si sarebbe aggiudicato i lavori in cambio di mazzette. Le ipotesi di reato formulate in questa prima fase d'indagine sono di turbativa d'asta, falso ideologico e corruzione.

A segnalare le anomalie alla Procura di Milano sarebbe stato lo stesso Provveditorato regionale. Come riportato dal Corriere della Sera, il valore delle presunte fare pilotate sarebbe di diverse centinaia di migliaia di euro.