Operaio viene travolto da un muletto mentre scarica un camion, morto 51enne Un 51enne è morto dopo essere stato travolto da un muletto a Basiano (Milano). L’operaio stava lavorando per un’azienda esterna al centro logistico della catena di supermercati ‘Il Gigante’.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 51enne è travolto e ucciso da un muletto mentre scaricava un camion al centro logistico della catena di supermercati ‘Il Gigante‘ a Basiano, nella Città Metropolitana di Milano. Il dipendente è stato schiacciato dal mezzo usato per la movimentazione dei rimorchi intorno alle 15:30 di oggi, giovedì 28 settembre. Sul posto sono arrivati in pochi minuti gli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, ma il 51enne era deceduto sul colpo.

Secondo quanto ricostruito finora, l'incidente è avvenuto mentre il 51enne stava scaricando un camion nel centro logistico de ‘Il Gigante' in via Alfieri. Per cause ancora da accertare, è stato travolto da un muletto probabilmente guidato da un collega che stava effettuando una curva. Gli altri lavoratori hanno subito dato l'allarme, l'operaio è morto poco dopo. Inutili i soccorsi arrivati in codice rosso con un'ambulanza della Croce bianca di Carugate e un'automedica.

Il 51enne era dipendente di una cooperativa esterna che presta servizio all'interno del magazzino. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia locale che nelle prossime ore ascolteranno gli altri lavoratori e effettueranno i rilievi del caso, insieme al personale dell'Ats.