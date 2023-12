Si amputa un dito mentre tenta di sbloccare una macchina in azienda: trasferito in ospedale A Rodigo (Mantova) un operaio si è amputato un dito mentre tentava di sbloccare una confezionatrice: è stato trasferito in ospedale con un elicottero.

Ancora un infortunio sul lavoro in Lombardia. Questa volta è successo a Rodigo, comune che si trova nella provincia di Mantova. Un operaio, infatti, si è amputato un dito. L'uomo è stato trasferito all'ospedale di Brescia. Non versa in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute Val Padana.

Così un dipendente ha perso un dito, un altro si è sentito male

L'incidente si è verificato nella giornata di martedì 5 dicembre intorno alle 19.30. Un dipendente di un'industria di prodotti per l'igiene della casa stava tentando di togliere della carta che stava bloccando una confezionatrice. A un certo punto, questa è ripartita e gli ha amputato il dito. Sono stati subito chiamati i soccorsi.

L'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) della Lombardia ha inviato in via Postumia al civico 1 i medici e i paramedici del 118. Il 41enne è stato trasferito all'ospedale di Brescia con un elicottero. Un collega che ha assistito all'incidente si è sentito male: è stato quindi portato al pronto soccorso dell'ospedale di Asola.

Sequestrata la macchina che ha amputato un dito a un 41enne

Sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute Val Padana: sono stati eseguiti tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. In particolare si cercherà di capire se siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza. Per le indagini è stato necessario sequestrare la macchina, che ha amputato il dito all'uomo.