Provano ad accendere l'auto e la macchina esplode: in ospedale due giovani fidanzati Nella mattinata di sabato 27 aprile l'auto di due giovani fidanzati ha preso fuoco non appena sono saliti a bordo e hanno girato la chiave: tutto è accaduto a La Valletta Brianza, in provincia di Lecco.

A cura di Giorgia Venturini

Paura per due ragazzi a La Valletta Brianza, in provincia di Lecco. Nella mattinata di sabato 27 aprile l'auto di due giovani fidanzati ha preso fuoco non appena sono saliti a bordo e hanno girato la chiave. L'ipotesi forse che il rogo sia scoppiato quando hanno provato a mettere in moto la macchina.

Sul posto in poco tempo si sono precipitati i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme in poco tempo. I due giovani, una ragazza di 23 anni e un ragazzo di 26, sono stati subito soccorsi dai sanitari della Croce Bianca di Besana arrivati in ambulanza e in elisoccorso. Sono stati trasportati in ospedale in codice giallo: non sarebbero in gravi condizioni. Sull'accaduto indagano ora i carabinieri: resta ancora da chiarire cosa sia successo nel dettaglio e cosa abbia fatto scattare l'incendio. L'ipotesi più probabile è che l'esplosione sia stata innescata da un guasto meccanico.