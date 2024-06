video suggerito

Travolti da un'auto due skiroller in Valtellina: sono due atleti austriaci, sono gravi Due skiroller di 47 anni sono stati investiti da un'auto in Alta Valtellina: sono in gravi condizioni in ospedale.

A cura di Giorgia Venturini

(foto di repertorio)

Gravi i due sportivi di nazionalità austriaca sono stati investiti da un'auto in Alta Valtellina: si trattano di due skiroller di 47 anni. Si trovano in gravi condizioni in ospedale. Stando alla prima ricostruzione di quanto accaduto, i due uomini stavano percorrendo la statale 300 a Valfurva: si stavano allenando con i roller quando sono stati travolti in un tratto in cui probabilmente erano affiancati uno all'altro. Stando al racconto dell'automobilista li avrebbe visti all'ultimo momento senza riuscire a evitarli.

I soccorsi sono scattati in codice rosso: i sanitari sono arrivati in ambulanza ha trasportato, il meno grave dei due è stato portato all'ospedale Morelli di Sondalo. Il più grave è stato trasferito d'urgenza con un elicottero di Areu all'ospedale Morelli di Sondalo. La prognosi è riservata.