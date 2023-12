Operaio rimane folgorato mentre ripara una cabina elettrica: 43enne in condizioni critiche Un 43enne è rimasto folgorato mentre riparava una cabina elettrica alla Fad Acciaio di Cambiago. L’operaio è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche.

Un operaio è rimasto folgorato durante i lavori di riparazione per un guasto a una cabina elettrica all'interno della ditta Fad Acciaio di via Boneschi a Cambiago intorno alle 9 di oggi, venerdì 15 dicembre. Il 43enne, di origini rumene e dipendente della ditta esterna Esseti srl, è stato soccorso sul posto in codice giallo, ma le sue condizioni sono apparse critiche. Dopo le prime cure, l'uomo è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale Niguarda di Milano.

La centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto un'ambulanza della Croce rossa di Capriate San Gervasio, un'automedica da Vimercate e l'elisoccorso fatto decollare da Bergamo. Poco dopo sono arrivati anche i vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici di Ats che dovranno eseguire i rilievi per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente.

Articolo in aggiornamento