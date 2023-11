Precipita da 4 metri mentre tumula una salma: grave un operaio del cimitero Un operaio del cimitero di Varese è precipitato in un colombario mentre tumulava una salma ed è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale: gravi le sue condizioni di salute.

Nella mattinata di oggi, sabato 18 novembre, un operaio è precipitato da circa 4 metri di altezza al cimitero di Caiello a Gallarate, in provincia di Varese. L'uomo di 58 anni è tratto trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Circolo e le sue condizioni risulterebbero particolarmente gravi. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe caduto mentre era intento a tumulare una salma e poi sarebbe precipitato in un colombario.

L'incidente è avvenuto in via Piave a Gallarate, all'interno del cimitero. Un uomo di 58 anni stava lavorando alla tumulazione di una salma, quando avrebbe improvvisamente perso l'equilibrio e sarebbe caduto. Invece di atterrare sull'asfalto, però, l'operaio è precipitato all'interno di un profondo colombario, ovvero il luogo sotterraneo in cui ci sono i vari loculi. La caduta è stata quindi di oltre 4 metri di profondità.

Immediatamente è intervenuta sul posto un'ambulanza dell'Agenzia regionale di emergenza e urgenza, con il supporto di un'auto medica. Per recuperare l'uomo all'interno del colombario è, però, stato necessario anche l'intervento dei Vigili del fuoco che hanno dovuto utilizzare tecniche speleo alpino fluviali per recuperare in sicurezza la persona. Quando i sanitari si sono resi conto delle condizioni del paziente, hanno inoltre richiesto l'intervento anche dell'elisoccorso per trasferire più rapidamente l'uomo in ospedale.

Arrivato all'ospedale di Circolo di Varese, i medici del pronto soccorso lo hanno immediatamente ricoverato in codice rosso per la gravità delle ferite riportate a causa della caduta. Intanto i carabinieri stanno indagando per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto.