Scoppia una cabina elettrica in un palazzo in Corso Venezia a Milano: evacuate 200 persone Una cabina elettrica è esplosa sotto il palazzo di Confcommercio di Corso Venezia. I vigili del fuoco hanno evacuato 200 persone.

Una cabina elettrica di trasformazione media tensione è scoppiata sotto il palazzo di Confcommercio in Corso Venezia a Milano, poco lontano dalla fermata Palestro della linea rossa della metropolitana e dai Giardini Indro Montanelli. I vigili del fuoco arrivati sul posto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 14 dicembre, con tre squadre hanno fatto evacuare le persone presenti all'interno dell'edificio, all'incirca 200, e sono al lavoro per contenere i danni dell'esplosione, provocata con ogni probabilità da un guasto tecnico. Al momento non si registrano feriti.

Lo scoppio ha riguardato il gruppo di continuità della cabina che ha riscontrato gravi problemi di malfunzionamento. In una nota i vigili del fuoco hanno specificato che non si è verificato alcun incendio e nemmeno particolari rilasci di fumo. Le operazioni di messa in sicurezza, però, sono ancora in corso e per precauzione nessuno degli occupanti dell'edificio è stato fatto rientrare.

