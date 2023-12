Fuga di gas in un palazzo a Milano: sono state evacuate 70 persone Fuga di gas in un edificio di Milano: nella giornata di oggi, domenica 10 dicembre, sono intervenuti i vigili del fuoco in un palazzo di via privata A. Falconi. Sono state evacuate 70 persone.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, domenica 10 dicembre 2023, i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano sono intervenuti per una fuga di gas in un appartamento di cinque piani che si trova in via privata A. Falconi al civico 8. In totale sono state evacuate settanta persone.

La fuga di gas ha interessato soprattutto gli scantinati del palazzo. La telefonata al centralino di via Messina è arrivata intorno alle 10 del mattino. Sono stati così inviati sul posto gli operatori con un'autopompaserbatoio di Sesto San Giovanni e il nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico). Tutti i residenti sono stati costretti a lasciare i propri appartamenti così da consentire alle squadre di soccorso di mettere in sicurezza l'area. Per il momento, sulla base di quanto diffuso finora, non si registrano né feriti né intossicati.

I vigili del fuoco sono a lavoro per cercare di capire cosa possa aver causato la fuga di gas. Sono arrivati anche i soccorritori della protezione civile che hanno assistito i condomini evacuati.