Spray al peperoncino in un Mc Donald's a Cinisello Balsamo: evacuate venti persone Oggi, martedì 19 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in un Mc Donald's in via Valtellina a Cinisello Balsamo (Milano). Sulla base di quanto appreso fino a questo momento, sembrerebbe che sia stato spruzzato uno spray al peperoncino. Evacuate venti persone.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Nella giornata di oggi, martedì 19 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in un Mc Donald's in via Valtellina a Cinisello Balsamo, comune che si trova in provincia di Milano. Sulla base di quanto appreso fino a questo momento, sembrerebbe che sia stato spruzzato uno spray al peperoncino.

Nel ristorante erano presenti venti persone. I pompieri sono arrivati sul posto e hanno evacuato la struttura. Due dipendenti, sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, sono stati tenuti sotto osservazione da parte degli operatori sanitari del 118. Non sembrerebbero essere in gravi condizioni di salute. Sono intervenuti anche i tecnici dell'Aps di Sesto San Giovanni e sul nucleo Nbcr per i rilievi di rito.