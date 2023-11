Il miglior liceo classico di Milano è a Cinisello Balsamo, la scuola numero uno d’Italia a Morbegno I risultati della nuova classifica Eduscopio 2023, che valuta i migliori licei del Milanese (entro 10 km dal capoluogo). Nella classifica degli scientifici milanesi la medaglia d’oro tocca al Volta.

Il liceo classico Giulio Casiraghi a Cinisello Balsamo (Milano)

A Milano, il liceo classico statale Giulio Casiraghi dell'hinterland di Cinisello Balsamo salta al primo posto davanti ai più blasonati licei del centro città. E sempre in Lombardia si trova la migliore scuola d'Italia: si tratta del liceo scientifico delle scienze applicate (con l’informatica al posto del latino) Nervi-Ferrari di Morbegno, in provincia di Sondrio.

Sono i risultati del nuovo studio di Eduscopio, la mappa delle migliori scuole superiori d’Italia redatta da Fondazione Agnelli. Un lavoro imponente che nel 2023, solo in Lombardia, ha valutato i risultati di 195 mila diplomati, 60 mila usciti da istituti nel Milanese e 35 mila dalle superiori di Milano città, e diplomati negli anni 2018/2019/2020 (l'anno del Covid): l’indagine misura la media dei voti e il numero di esami sostenuti al primo anno di università e l’indice di occupazione per istituti professionali o itis.

I migliori licei di Milano

Sale al primo posto il liceo classico di Cinisello Balsamo Giulio Casiraghi, il Giulio Casiraghi, entrato per la prima volta in classifica solo nel 2021, superando il Berchet e relegando al terzo posto il paritario Sacro Cuore, che da tre anni svettava in cima all'elenco. Mentre sul podio dei scientifici milanesi quest’anno la medaglia d'oro tocca al Volta, che scalza così il Leonardo.

Leggi anche Milano è la capitale degli stipendi d'Italia: sono il doppio di quelli di Palermo

Le altre scuole a Milano

Nessuna sorpresa, invece, al liceo linguistico: al primo posto per il quarto anno consecutivo c’è la Manzoni, il linguistico comunale. Secondo il liceo Maria Consolatrice, paritario, terzo e stabile il Setti Carraro.

Nei licei delle scienze umane, invece, è primo ancora il liceo Maria Consolatrice, secondo il Virgilio, terzo il Russell. Per quanto riguarda infine i licei artistici, il primato va al Sacro Cuore, seguito dal Caravaggio e da Brera.

Ultimo capitolo, gli itis. Qui vincono gli istituti di Bollate, Corsico, Sesto, Cinisello in provincia, seguono il Verri, lo Zappa, il Cardano e il Cattaneo di Milano città. Tra gli istituti professionali per i Servizi al primo posto c’è infine il Casati, scende al secondo il Carlo Porta e sale al terzo l’Amerigo Vespucci. Tra i professionali Industria e Artigianato sale al primo posto il Correnti, si conferma al secondo posto il Molaschi di Cusano Milanino, scende al terzo il Settembrini.