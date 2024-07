video suggerito

L'ospedale realizza l'ultimo desiderio di Silvano prima di morire: "Fatemi vedere la mia cagnolina" L'ultimo saluto in reparto tra Silvano, malato terminale, e la sua cagnolina Tota. I professionisti dell'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo (Milano) hanno esaudito il desiderio del paziente: così cane e padrone si sono detti addio.

L'ultimo saluto tra il signor Silvano, malato terminale all'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, e la sua cagnolina Tota

L'ultimo desiderio prima di morire. "Ho bisogno di vedere la mia cagnolina Tota". E i professionisti del reparto di Medicina e Cure Palliative dell'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo (Milano) si attivano immediatamente per portare il cucciolo in corsia, dove cane e padrone possono finalmente dirsi addio tra le lacrime di commozione di medici e infermieri.

È una vera e propria storia d'amore quella che arriva dal nosocomio dell'Asst Nord Milano, dove il signor Silvano si trova ricoverato per una patologia oncoematologica. Le sue condizioni di salute, però, in breve tempo si fanno gravissime, tali da non consentire all'anziano di rientrare a casa per poter trascorrere gli ultimi giorni di vita in compagnia della sua fidata cagnolina Tota, come aveva espressamente richiesto prima del peggioramento.

La cagnolina Tota tra le corsie dell'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo (Milano)

"Gli eventi sono purtroppo precipitati più rapidamente del previsto", è il racconto dell'Asst Milano Nord. "Ma i i professionisti del reparto hanno comunque organizzato, grazie ai familiari del paziente, un incontro tra il signor Silvano e Tota. Un incontro a sorpresa commovente ed emozionante per il signor Silvano che, prima di spegnersi, ha potuto salutare la sua amata cagnolina". E andarsene con il sorriso sulle labbra, dopo aver stretto ancora una volta tra le mani la zampina morbida della barboncina. "Le nostre più sentite condoglianze ai familiari del Signor Silvano, e un grazie per aver condiviso con noi un amore così grande".

L'ultimo saluto tra Tota e Silvano in ospedale