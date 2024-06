video suggerito

Pitbull azzanna il suo padrone in strada, poi morde il figlio dell’uomo che voleva fermarlo Il cane, che probabilmente si è spaventato per il rumore di alcuni motorini, si è rivoltato contro il suo padrone e poi contro il figlio di questo che tentata di aiutare il padre. Il pitbull poi è morto soffocato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Fabrizio Capecelatro

Nel corso della serata di domenica 23 giugno, a Rozzano, in provincia di Milano, un pitbull ha improvvisamente azzannato il suo padrone, che lo aveva portato a fare la consueta passeggiata serale prima di andare a dormire. Il cane probabilmente è stato spaventato dal rumore di alcuni motorini che sgasavano e impennavano lungo la strada. L'uomo è stato salvato dal figlio, che era con lui, e che è rimasto ferito. Anche il pitbull è poi deceduto.

Erano da poco trascorse le 22 di domenica e un uomo di 65 anni stava facendo fare l'ultima passeggiata al suo cane, ormai anziano e – a quanto pare – anche malato, nel parco che sorge fra via Zinnie e via Stelle alpine, a Rozzano. Con loro c'è anche il figlio dell'uomo, di 32 anni. Poco più avanti alcuni ragazzi stanno infastidendo i residenti e i passanti con i loro motorino: accelerano senza motivo, si impennano su una suola ruota, sgasano.

Il cane, sentendo quei rumori, si agita, probabilmente si spaventa e si riversa contro le persone che ha più vicine, nonostante siano i suoi padroni da sempre. Prima aggredisce il 65enne, gli azzanna un braccio e non lascia la presa, neanche quando il figlio dell'uomo prova a tirarlo. Al contrario, si avventa anche contro di lui, mordendolo in più punti. Il ragazzo, per difendere se stesso e il padre, gli stringe il collo, fino a soffocarlo.

Una morte non voluta, ma difficilmente evitabile. Subito dopo, sul posto, sono infatti dovute arrivare due ambulanze, un'automedica e una pattuglia dei carabinieri. L'uomo più anziano aveva ferite agli arti, il figlio vari morsi. Entrambi sono stati trasportati in ospedale per le dovute cure. Intanto i militari dell'Arma hanno avviato un'indagine per capire chi sono i ragazzi che spesso la sera si ritrovano in zona per le loro scorribande.