Parcheggia l'auto per strada a Rho e viene azzannato da un Rottweiler: 57enne chiude la portiera e si salva Un 57enne ha chiamato il 112 dicendo di essere stato azzannato da un cane di grossa taglia nel pomeriggio del 26 giugno a Rho (Milano). L'animale, probabilmente un Rottweiler, girava solo e senza museruola.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 57enne è stato azzannato da un cane di grossa taglia all'incrocio tra via Pace e via D'Annunzio a Rho, nella Città Metropolitana di Milano, nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 26 giugno. L'uomo ha raccontato agli agenti della polizia locale di essere stato aggredito da quello che sembrava essere un Rottweiler non appena era uscito dalla sua auto appena parcheggiata. L'animale stava girando solo e senza museruola. La vittima è stata poi trasportata in ospedale in docie giallo dove è stato medicato a entrambe le braccia.

L'episodio è avvenuto intorno alle 14 del 26 giugno a Rho, in prossimità dell'incrocio tra via Pace e via D'Annunzio. Un 57enne residente a Nerviano aveva appena parcheggiato l'auto quando, una volta aperta la portiera, è stato azzannato alle braccia da un cane di grossa taglia. L'uomo ha cercato di difendersi, mentre l'animale gli procurava gravi ferite, e si è salvato solo grazie al fatto di essere riuscito a chiedere lo sportello della macchina. Una volta al sicuro nell'abitacolo, ha chiamato il 112 e nel frattempo il cane è scappato.

Sul posto sono arrivati pochi minuti più tardi gli agenti della polizia locale, ai quali il 57enne ha raccontato che il cane, probabilmente Rottweiler, stava girando indisturbato per le strade della città senza il controllo di nessuno e sprovvisto di museruola. I vigili hanno fatto arrivare anche i sanitari del 118 che, dopo le prime cure, hanno deciso di trasportare il 57enne in codice giallo all'ospedale San Carlo di Milano.

I medici gli hanno medicato le ferite, giudicate lievi su un braccio ma molto gravi sull'altro Le indagini del caso sono state affidate alla polizia locale, che beneficerà anche dell'aiuto della polizia di Stato e dei carabinieri. Al momento l'identità del proprietario del cane è ignota, ma una volta individuato potrà essere denunciato per lesione colposa e potrebbe essere costretto a risarcire la vittima dell'aggressione dei danni provocati dal suo cane.