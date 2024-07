video suggerito

Passante aggredita da tre cani mentre porta fuori il cagnolino: è stato sbranato davanti ai suoi occhi L'aggressione è avvenuta stamattina intorno alle 7, mentre la donna di 60 anni portava a spasso il suo cucciolo per le strade di Velate (Varese). I tre cani hanno attaccato il cagnolino, uccidendolo a morsi e ferendo la padrona che tentata di liberarlo.

È ancora sotto shock la donna di 60 anni che stamattina a Velate (frazione di Varese), intorno alle 7, è stata aggredita da tre cani di grossa taglia che si aggiravano nella zona di piazza Cordevole mentre portava a spasso il suo cucciolo Ettore, razza Shih tzu: i molossi in libertà hanno attaccato il cagnolino, uccidendolo a morsi, e ferito la padrona che cercava di liberarlo dalla presa mortale.

Sul posto, insieme all’ambulanza del 118 che ha prestato i primi soccorsi alla donna e l'ha condotta all'ospedale di Circolo di Varese, anche una pattuglia dei carabinieri. Ai militari dell’Arma spetta infatti il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente e risalire al proprietario degli animali per formalizzare la denuncia.

"Sono sceso in strada ma non ho fatto in tempo a salvare il piccolo cane", ha raccontato un testimone a VareseNews. "La signora aveva il guinzaglio spezzato in mano. Con il bastone ho allontanato i tre cani ma uno di loro aveva ancora il piccolo Ettore in bocca. Non c’era sangue, ma probabilmente gli è stata spezzata la schiena. Vedere la donna disperata e le sue nipotine piccole piangere a dirotto mi ha straziato l’anima".

E ancora. "Conosciamo bene i tre cani. Abitano in una villa qui vicino e purtroppo non è la prima volta che escono e assumono atteggiamenti aggressivi. Anche a me è accaduto una volta ma per fortuna ero con il mio Amstaff (variante dell'American Pit Bull Terrier, ndr) che mi ha difeso".