Bambina di 11 anni azzannata dal Bull Terrier di famiglia: il padre ferisce il cane e la salva Un Bull Terrier ha azzannato una bambina di 11 anni in casa nel pomeriggio del 4 agosto. Il padre della ragazzina è riuscita a salvarla dopo aver ferito il cane. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Un Bull Terrier (foto di repertorio)

Una bambina di 11 anni è stata azzannata nel pomeriggio di ieri, domenica 4 agosto, dal cane di famiglia a Busto Arsizio (in provincia di Varese). Stando a quanto ricostruito finora, a salvare la ragazzina dall'aggressione del Bull Terrier è stato suo padre che si è ritrovato costretto a colpire l'animale ferendolo. L'11enne ora si trova ricoverata in ospedale a Milano e sulle sue condizioni vige il massimo riserbo.

Le indagini sull'incidente sono state affidate agli agenti della polizia locale di Busto Arsizio che nella giornata del 4 agosto hanno raggiunto l'abitazione per prestare soccorso alle persone coinvolte. Non è ancora stata ricostruita con esattezza la dinamica, ma a riportare le ferite più gravi pare essere stata proprio la ragazzina.

I sanitari del 118 inviati sul posto dall'Agenzia regionale emergenza urgenza hanno prestato le prime cure alla piccola. Non è stata resa nota l'entità delle ferite riportate nell'aggressione, ma pare che al momento dell'arrivo dei soccorsi fosse cosciente. L'11enne è stata poi trasportata con la massima urgenza in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano per le cure del caso.

Anche il cane è stato soccorso e trasportato in una clinica veterinaria. Il Bull Terrier, una razza non di grandi dimensioni ma comunque potente, sarebbe infatti stato ferito dal padre della ragazzina che era intento a salvare la figlia dal morso dell'animale. Eventuali responsabilità saranno valutate in seguito dagli agenti della polizia locale, anche alla luce di un quadro più chiaro circa la gravità delle ferite riportate dalla bambina una volta definita dai medici.