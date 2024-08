video suggerito

Litiga con il vicino di casa e aizza il suo pitbull contro i carabinieri: denunciato 45enne Un 45enne ha aizzato il suo cane pitbull contro i carabinieri e li ha minacciati di morte. I militari erano intervenuti perché l’uomo, ubriaco, stava colpendo la porta del vicino di casa con cui aveva litigato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

(foto di repertorio)

Un 45enne di Mortara (in provincia di Pavia) è stato denunciato dai carabinieri di Robbio Lomellina per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. I militari erano intervenuti nella serata di sabato 17 agosto in corso Cavour per una lite tra vicini in cui è rimasto ferito il figlio minorenne di uno dei due. Mentre provavano a calmarlo, il 45enne avrebbe aizzato contro i carabinieri il suo cane di razza pitbull e li avrebbe minacciati di morte.

La lite tra vicini e il ferimento del figlio di uno dei due

Non è chiaro il motivo cosa abbia scatenato la lite del 17 agosto in corso Cavour, nel centro della città lomellina, ma è certo che il 45enne si trovasse in stato di ebrezza. Stando a quanto ricostruito, avrebbe dato in escandescenza arrivando a colpire la porta del suo vicino di casa, suo dirimpettaio.

Nella colluttazione, sarebbe rimasto coinvolto anche il figlio del vicino, colpito dal 45enne. Il ragazzo è stato soccorso dal personale sanitario 118 e trasportato in ambulanza in codice verde all'ospedale Civile di Vigevano.

Il pitbull aizzato contro i carabinieri

I carabinieri di Robbio Lomellina sono intervenuti per riportare la calma tra i due. Il 45enne, però, in evidente stato di ebbrezza, avrebbe opposto resistenza sin da subito. Con sé aveva un cane di razza pitbull che avrebbe aizzato contro i militari con l'interno di tenerli lontani e mandarli via.

Il 45enne, che avrebbe a più riprese minacciato di morte i presenti, è stato fermato solo con l'aiuto di un'altra pattuglia. Una volta identificato, il 45enne è stato denunciato a piede libero per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.