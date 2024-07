Minaccia madre e sorella con un martello: arrestato 22enne

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Nel pomeriggio di martedì 16 luglio, i Carabinieri della Stazione di Curno (Bergamo) hanno arrestato un ragazzo di 22 anni perché accusato di maltrattamenti nei confronti della madre e della sorella. È stato inoltre accusato di tentata estorsione e di resistenza a pubblico ufficiale.

Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, i carabinieri sono intervenuti all'interno dell'abitazione della famiglia che si trova a Bonate Sopra. Hanno trovato il 22enne in evidente stato di agitazione probabilmente dovuto a un'astinenza da sostanze stupefacenti. Aveva appena sputato addosso alla madre e alla sorella e avrebbe minacciato entrambe di morte.

Il giovane sarebbe stato così aggressivo perché i parenti non gli avrebbero dato i soldi che lui aveva chiesto per pagare alcuni debiti con gli spacciatori e per l'acquisto di droga. Ne sarebbe nata una discussione e il 22enne avrebbe preso un martello e colpito più volte la camera da letto della sorella, danneggiandola. Arrivati sul posto, i militari hanno provato a placarlo. Il ragazzo però si sarebbe scagliato contro loro e li avrebbe insultati e minacciati.

Dopo aver messo in sicurezza il 22enne, hanno perquisito la casa e trovato sia il martello che una pistola ad aria compressa. Il giovane è stato quindi arrestato per i reati di maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale e portato nel carcere di Bergamo. Il giudice per le indagini preliminari ha poi convalidato l'arresto.