video suggerito

Lo obbliga ad andare di notte a ritirare i soldi al bancomat per la droga: padre fa arrestare il figlio 28enne Un padre ha fatto arrestare il figlio 28enne per estorsioni e minacce. Il giovane, tossicodipendente, lo avrebbe minacciato obbligandolo ad andare di notte a un bancomat di Como a ritirare i soldi per la droga. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Un 28enne è staro arrestato nella serata di ieri, mercoledì 26 marzo, dalla polizia di Como con le accuse di estorsioni e minacce. Il giovane, con problemi di tossicodipendenza e in cura presso il servizio sanitario cittadino, per anni avrebbe obbligato e minacciato i suoi genitori per ottenere soldi per comprare droga. A farlo arrestare sarebbe stato il padre, mentre guidava a mezzanotte alla ricerca di un bancomat. Il 28enne si trova ora detenuto nel carcere di Como.

Stando a quanto ricostruito dagli agenti della Questura comasca, il ragazzo avrebbe iniziato a fare uso di sostanze stupefacenti quando aveva 18 anni. Con il lavoro precario che aveva trovato non riusciva ad acquistare la droga di cui era diventato dipendente, così avrebbe iniziato a chiederli ai genitori con sempre maggiore insistenza. Nel frattempo, avrebbe sviluppato una psicosi e ha iniziato un percorso di cura affiancato dal servizio sanitario cittadino.

Le minacce sarebbero iniziate due anni fa, con connessi atteggiamenti violenti come la distruzione dei mobili di casa. Nella mattinata del 26 marzo, il 28enne avrebbe costretto la madre 65enne a consegnargli 200 euro. Dopo averne presi altri 50, a mezzanotte obbliga con varie minacce il padre 70enne ad andare a un bancomat a prelevare.

Leggi anche Colpisce un uomo con una spranga e poi gli porta via 12 euro in monete: arrestato

Sull'auto sarebbero saliti tutti e tre, con il 70enne che guidava. Arrivato in piazzale San Rocco a Como, l'uomo si è accorto della presenza di una pattuglia della polizia locale e ha accostato per chiedere aiuto. Una volta accertato che i due genitori stessero bene, gli agenti hanno contattato la polizia che, con una Volante, ha portato tutti in Questura. Una volta raccolta la testimonianza dei due parenti, il 28enne, con alle spalle precedenti, è stato arrestato.